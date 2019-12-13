Ферстаппен признался, что снизил бы уровень агрессии за рулём «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что за рулём более конкурентоспособного болида он был бы менее агрессивным. В частности, голландец заявил, что, пилотируя машину уровня «Мерседеса», у него не было бы необходимости атаковать на пределе.

«Что касается слов Хэмилтона о моей агрессии, думаю, здесь играет роль вопрос поколений. Не думаю, что мой пилотаж сильно отличается от того, как он пилотировал в первые пять лет в Формуле-1. Не думаю, что я стал менее агрессивным с момента дебюта в Формуле-1, просто с каждым годом ты становишься опытнее.

В этом плане имеет значение и конкурентоспособность машины. У Льюиса чемпионский болид. Чтобы бороться с ним, нам надо действовать на пределе и прыгать выше головы, в противном случае шансов на успех нет. Если бы у меня была машина его уровня, я был бы менее агрессивен", — приводит слова голландца GrandPX.news.