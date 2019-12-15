Расселл надеется, что в 2020 году «Уильямс» будет бороться в середине пелотона

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл надеется, что в следующем сезоне его команде удастся бороться за места в середине пелотона. По крайней мере, британец уверен, что он сможет регулярно бороться за попадание во второй сегмент квалификации.

«Успехом в 2020 году будет то, если мы сможем бороться за места в середине пелотона. В реальности, это максимум, на который можно надеяться. Мы определённо сделаем большой шаг вперёд, но, очевидно, мы не знаем, насколько прибавят конкуренты.

Убеждён, что мы будем вовлечены в борьбу в 2020 году. Конечно,, наши результаты не будут такими, какие были у «Уильямса» пять лет назад. Но мы в любом случае будем бороться за попадание во второй сегмент квалификации каждый гоночный уик-энд", — приводит слова британца GPblog.

