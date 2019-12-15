Гасли: если бы не команда, мы с Квятом никогда не завоевали бы подиум

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поблагодарил команду за проделанную работу в минувшем сезоне. Француз признался, что успехом на Гран-при Бразилии он обязан прежде всего коллективу.

«Напряжённый, захватывающий и особенный сезон. Благодарен команде за девять совместных гонок. Если бы не коллектив и его невероятная работа, ни я, ни Квят никогда бы не смогли завоевать подиум», — приводит слова француза Corriere dello Sport.

Пьер Гасли был награждён премией «Золотой шлем» на мероприятии в Милане. Француза отметили за подиум на Гран-при Бразилии. Тогда он занял второе место. Напомним, гонщик начинал 2019 год в составе «Ред Булл», но во время летнего перерыва был переведён в «Торо Россо».