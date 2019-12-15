Бинотто: мы доказали легальность нашего двигателя

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто уверен, что «Феррари» удалось доказать легальность своего двигателя.



«На протяжении всего сезона мы были одной из самых проверяемых команд как до, так и после выпуска технических директив. Что касается нашего преимущества по мощности двигателя, которое у нас было, нас проверяли чаще, чем кого-либо. Проверки — это нормальное явление, поскольку команда способна доказать легальность каждого своего технического решения. После того как были выпущены директивы, проверок стало ещё больше.



В итоге мы сделали всё необходимое, сотрудничая с ФИА. Мы каждый раз работали с двигателем одинаково, что доказывает — наша установка полностью легальна. Если бы что-то было не так, то это стало бы понятно уже после первой проверки», — приводит слова Маттиа Бинотто Autosport.