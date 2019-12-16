Ферстаппен признался, что победа на Гран-при Австрии стала для него внезапной

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил ощущения после победы на этапе Формулы-1 в Шпильберге. До гонки в Австрии его лучшим результатом в сезоне были два третьих места, а в Шпильберге он выиграл гонку, записав на свой счёт быстрейший круг.

«То был эмоциональный момент, потрясающее чувство. В предыдущих гонках мы были не так быстры, а тут внезапно победили.

Уик-энд не мог сложиться лучше. Мы привезли обновления на Гран-при, и всё сложилось как надо. Было очень жарко, но мы грамотно кое-чем пожертвовали, чтобы повысить эффективность системы охлаждения», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт гонщика.

Всего в сезоне-2019 Ферстаппен одержал три победы и впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).