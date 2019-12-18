Ферстаппен признал, что мотору «Хонды» всё ещё не хватает мощности
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что двигатели «Хонды» по-прежнему уступают в мощности силовым установкам «Феррари» и «Мерседеса». В сезоне-2019 22-летний гонщик одержал три победы и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
Ферстаппена спросили, чего бы ему хотелось в сезоне-2020.
«Больше мощности! Надёжность была на должном уровне в сезоне-2019. У нас не было ни одного схода по этим причинам. Для «Хонды» этот сезон стал прорывом.
Да, мы уже начали побеждать. В «Хонде» были очень довольны этим. Это стало серьёзной мотивацией для всей компании», — цитирует голландца Autocar.
Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до сезона-2020 включительно.
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