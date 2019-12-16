Ферстаппен признал, что ему не стоило обвинять «Феррари» в жульничестве

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что поторопился, когда обвинил «Феррари» в махинациях с мотором.

«Феррари» резко прибавила после летнего перерыва, выиграв три гонки из трёх, но после двух технических директив ФИА, в которых речь шла о тонкостях работы силовой установки, вновь сбавила обороты. На этом фоне Ферстаппен и обвинил итальянскую команду в нечестной игре. Однако теперь пилот признал, что ему не стоило так выражаться.

«Не хочу вновь обсуждать те заявления. Всё было сказано предельно ясно. Хотя мне стоило подождать пару минут (чтобы обдумать слова. — Прим. «Чемпионата»), прежде чем давать то интервью», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

В сезоне-2019 голландец одержал три победы и впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).