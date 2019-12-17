Албон объяснил, почему Ферстаппен быстрее него

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон рассказал, почему, по его мнению, уступает в скорости напарнику Максу Ферстаппену.
Напомним, Албон пришёл в «Ред Булл» посреди сезона-2019, а именно на Гран-при Бельгии, после того как в команде решили отправить Пьера Гасли назад в «Торо Россо» вследствие неудовлетворительных результатов француза. Лучшим результатом представителя Таиланда за девять этапов в составе «Ред Булл» стало четвёртое место на Гран-при Японии. Ферстаппен за этот же период выиграл одну гонку и ещё трижды попал на подиум.
По словам Албона, новичка сезона-2019, ключевое преимущество Ферстаппена, закончившего пятый сезон в Формуле-1, — опыт.
«Все знают, что Макс быстр. Все понимают, кто он такой. Что может быть лучше, чем иметь такого напарника, который является одним из быстрейших гонщиков в пелотоне?
Он уже много лет провёл в команде. Он знает, как выжать из этого максимум. А я всё ещё учусь», — цитирует Албона пресс-служба команды.
22-летний Ферстаппен выступает в «Ред Булл» с Гран-при Испании 2016 года, после того как на него заменили российского гонщика Даниила Квята.
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