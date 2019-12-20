Хэмилтон не смог объяснить, почему «Ред Булл» прибавляет к концу сезона

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не смог ответить на вопрос, почему «Ред Булл» в последние годы гораздо успешнее выступает во второй половине сезона, чем в первой.

«Понятия не имею, как будет в следующем году. Хотя обычно «Ред Булл» прибавляет к концу сезона. Они были быстры как в Бразилии, так и в Абу-Даби. Довольно часто они очень сильны в конце сезона. Но я действительно не знаю, почему так происходит.

Они начинают сезоны не в такой сильной форме, как это не раз бывало в прошлом. В начале сезона они не так быстры, как «Феррари» или мы, к примеру. Но в следующем году всё может измениться. Необходимо ожидать, что такое может произойти. Хотя мы сосредоточены на своей работе и нас не беспокоит, чем занимаются остальные», — цитирует Хэмилтона Planet F1.

В сезоне-2019 «Мерседес» в шестой раз подряд завоевал Кубок конструкторов, а Хэмилтон завоевал шестое чемпионство. «Ред Булл» занял третье место в командном зачёте.