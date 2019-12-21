Гран-при Германии стал лучшей гонкой в сезоне-2019 по мнению болельщиков
Гран-при Германии 2019 года стал лучшей гонкой сезона Формулы-1 2019 года по версии болельщиков, сообщает официальный сайт чемпионата. За этап в Германии голоса отдали 23 процента опрошенных.
Второе место в этом списке занял Гран-при Бразилии (13 процентов голосов), третье — у Гран-при Австрии. Примечательно, что все три лучшие гонки сезона, по мнению болельщиков, выиграл голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Лучшие гонки сезона Формулы-1 2019 года по версии болельщиков:
1. Гран-при Германии — 23 процента голосов
2. Гран-при Бразилии — 13 процентов голосов
3. Гран-при Австрии — 3 процента голосов
4. Гран-при Италии — 3 процента голосов
5, Гран-при Великобритании — 2 процента голосов
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