Уильямс сравнила Расселла с Мэнселлом

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс отдала должное пилоту команды Джорджу Расселлу и сравнила его с чемпионом мира Формулы-1 1992 года Найджелом Мэнселлом.
«Потрясена Джорджем. Если вы не находитесь внутри команды, вам сложно представить, насколько всё может быть тяжело. Когда Расселл пришёл в команду, он понимал, с чем будет иметь дело. Да и мы ясно дали ему это понять. Ему было тяжело работать без машины, которую хотелось бы иметь, но его поведение было образцовым. Он один из тех пилотов, кто будет очень хорош в конкурентоспособном болиде.
По субботам многие не обращают внимания, что делает Расселл, ведь он едет в хвосте. Но мы собираемся у мониторов и следим за его потрясающей работой в квалификациях. Он немного похож на Найджела Мэнселла, извлекая из машины всё возможное. Очень благодарна Джорджу, потому что он быстро понял, какую роль может сыграть в поддержании морального духа команды", — приводит слова Уильямс F1i.
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