ФИА подтвердила переход WRC на гибридные двигатели

Международная автомобильная федерация подтвердила использование гибридных силовых установок в автомобилях чемпионата мира по ралли в сезоне-2022, сообщает Autosport.



Изначально планировалось, что электрическая составляющая двигателей будет применяться только при передвижении по городу или внутри сервис-парка, однако ФИА объявила, что 100-киловаттный электрический двигатель будет использоваться как полноценное дополнение к ДВС и на спецучастках, но с предустановленными настройками.



Таким образом, пилоты смогут использовать дополнительную мощность во время спецучастков. Окончательная версия нового регламента чемпионата мира по ралли на сезон-2022 будет утверждена в первом квартале 2020 года.