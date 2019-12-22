ФИА подтвердила переход WRC на гибридные двигатели
Международная автомобильная федерация подтвердила использование гибридных силовых установок в автомобилях чемпионата мира по ралли в сезоне-2022, сообщает Autosport.
Изначально планировалось, что электрическая составляющая двигателей будет применяться только при передвижении по городу или внутри сервис-парка, однако ФИА объявила, что 100-киловаттный электрический двигатель будет использоваться как полноценное дополнение к ДВС и на спецучастках, но с предустановленными настройками.
Таким образом, пилоты смогут использовать дополнительную мощность во время спецучастков. Окончательная версия нового регламента чемпионата мира по ралли на сезон-2022 будет утверждена в первом квартале 2020 года.
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