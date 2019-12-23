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Стролл-старший: никогда не встречал столь решительного бойца, как Кубица

Стролл-старший: никогда не встречал столь решительного бойца, как Кубица
Авто / Формула-1 0

Совладелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл высоко оценил качества польского гонщика Роберта Кубицы. Ранее в прессе появлялась информация, что Кубица подпишет контракт тест-пилота с «Рейсинг Пойнт». Ожидается также, что в ближайшее время Кубица будет подтверждён как гонщик BMW в серии DTM.

«Роберт Кубица не позволяет неудачам сломить его. Он падает, но снова поднимается. Я никогда в жизни не видел столь решительного бойца», — приводит слова Лоуренса Стролла GrandPrix.

Напомним, в 2019 году поляк вернулся в Формулу-1 после тяжёлой травмы. Первый за восемь лет сезон в Ф-1 оказался провальным. По его итогам он покинул команду «Уильямс».

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