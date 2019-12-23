Вассёр: для меня была важна реакция Петера Заубера на смену названия команды

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что ему была очень важна реакция Петера Заубера на ребрендинг команды в преддверии сезона-2019.



«Для меня была очень важна реакция Петера Заубера на смену названия команды. Он сказал, что если мы считаем это хорошим шагом вперёд для команды, то он согласен. Это был очень важный шаг. Это долгосрочная сделка с «Альфа Ромео», и мы можем что-то создать только на среднесрочной и долгосрочной перспективе. Нельзя сделать что-то стоящее, имея проект на три месяца.



В прошлом году мы собрали максимум очков. В нынешнем упустили несколько возможностей, но в итоге закончили сезон с большим количеством очков, чем в 2018 году, так что это хороший шаг. Мы прибавили семь десятых процента от темпа лучших команд, сократив отставание. Да, мы не можем быть полностью удовлетворены этим, но стоит оставаться оптимистами», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.