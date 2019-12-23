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Росси может завершить карьеру в MotoGP, если не добьётся результата в 2020 году

Росси может завершить карьеру в MotoGP, если не добьётся результата в 2020 году
Авто / Мотогонки 0

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что может завершить карьеру, если не сможет показать результат в 2020 году.

«Следующий сезон станет определяющим. Мой контракт завершается в конце 2020 года, так что скоро мне нужно будет решить, продолжить мне карьеру или нет. Если подумать логически, то это решение будет определяться результатами.

В команде произошли перестановки, так что посмотрим, сможем ли мы стать сильнее, чем в 2019 году. Будем ли мы быстрее и конкурентоспособнее? Если да, то нужно будет продлить контракт. Если нет — то нет», — приводит слова Валентино Росси Motorsport.

Валентино Росси по итогам сезона занял седьмое место в личном зачёте, завоевав всего два подиума.

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