Росси может завершить карьеру в MotoGP, если не добьётся результата в 2020 году

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что может завершить карьеру, если не сможет показать результат в 2020 году.



«Следующий сезон станет определяющим. Мой контракт завершается в конце 2020 года, так что скоро мне нужно будет решить, продолжить мне карьеру или нет. Если подумать логически, то это решение будет определяться результатами.



В команде произошли перестановки, так что посмотрим, сможем ли мы стать сильнее, чем в 2019 году. Будем ли мы быстрее и конкурентоспособнее? Если да, то нужно будет продлить контракт. Если нет — то нет», — приводит слова Валентино Росси Motorsport.



Валентино Росси по итогам сезона занял седьмое место в личном зачёте, завоевав всего два подиума.