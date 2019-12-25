Экс-босс Леклера и Ферстаппена в Ф-3 сравнил их с Простом и Сенной

Руководитель команды Формулы-3 «Ван Амерсфорт» Фриц ван Амерсфорт вспомнил времена, когда за его коллективы выступали Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. Функционер считает, что монегаск в чём-то похож на Алена Проста, в то время как голландца можно сравнить с Айртоном Сенной.

«Шарль всегда совал свой нос в данные, хотел знать информацию о каждом пройденном метре трассы, хотя он и без этого всё знал. Этот парень всё просчитывал. Он делал это, как Прост, которого называли профессором не без причины.

Макс же, похоже, пилотировал, руководствуясь главным образом интуицией, хотя он работал так же тяжело, как и Шарль. Он меньше думал и работал на импульсах. С его невероятным талантом это работает. Если бы менее талантливые гонщики пилотировали бы в его стиле, это неминуемо приводило бы к травмам.

Конечно, я помню его первые выступления с нами. Лучший уик-энд у него получился на «Норисринге», когда он выиграл все три гонки, одна из которых была дождевой. Спустя пару лет Макса на Гран-при Бразилии уже сравнивали с Айртоном Сенной», — приводит слова ван Амерсфорта Formule1.