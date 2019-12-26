Сироткин — о сезоне-2019: одну ночь чувствовал себя пилотом Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин рассказал, как ему в 2019 году удавалось совмещать роль резервиста в «Рено» и «Макларене». Россиянин вспомнил также о случае, когда на Гран-при Абу-Даби едва не заменил в болиде «Уильямса» Джорджа Расселла.
«Как совмещалась работа резервиста в «Макларене» и «Рено»? Приоритет всегда был у «Рено». С «Маклареном» было трёхстороннее соглашение. В случае если я не буду востребован в другом коллективе, «Макларен» будет обязан меня позвать, а я буду обязан принять это предложение. Это при условии, что я не буду нужен в «Рено». Приоритет был у «Рено».
Что касается случая, когда я мог заменить Расселла в Абу-Даби в болиде «Уильямса», то скажу так: одну ночь я мечтал и снова чувствовал себя пилотом Формулы-1. Пусть это и не свершилось, но снова почувствовать себя в такой роли было приятно», — рассказал Сироткин в интервью, размещённом на канале SMP Racing в YouTube.
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