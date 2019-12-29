Албон: в «Ред Булл» знают, чего хочу от машины в 2020 году

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился ожиданиями от предсезонных тестов, отметив, что у команды появится понимание, какой именно ему требуется болид.
«Во время Гран-при невозможно внести слишком много изменений, потому что так сильно рисковать нельзя. Но теперь команда по-настоящему понимает, чего я хочу от машины. Теперь мы можем фокусироваться на этом.
Атмосфера в ходе предсезонных тестов немного другая. Здесь есть возможность сравнивать, это не что-то вроде свободных практик, где у вас есть только несколько часов. Так что это будет очень хорошее и важное время. У нас будет не так много времени, чтобы знакомиться с болидом и экспериментировать. Перед Мельбурном мы получим всего три дня, это по-прежнему мало, но лучше, чем ничего", — приводит слова Албона GPFans.
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