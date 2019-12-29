Бинотто — о новом регламенте: условия станут более равными, но это не случится моментально
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что в сезоне-2021 не изменится расклад сил в пелотоне.
«Новые правила обеспечат Формуле-1 стабильность на следующие пять лет, но команды с большим количеством ресурсов будут иметь преимущество над остальными. В 2021 году сценарий не будет сильно отличаться от того, что существует сейчас.
Да, регламент продуман и создан таким образом, что свобода развития болида будет ограничена. Довольно скоро команды доберутся до границы возможного. Через три года после введения ограничения бюджетов разница между первой и последней командой сильно сократится. Да, условия станут более равными, но это не случится моментально», — приводит слова Маттиа Бинотто La Gazzetta dello Sport.
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