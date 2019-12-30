«МАЗ» нацелился на подиум на «Дакаре»-2020

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович намерен побороться за подиум на предстоящем ралли-марафоне «Дакар» в Саудовской Аравии. Белорусский коллектив возлагает большие надежды на капотный грузовик, хорошо зарекомендовавший себя на «Шёлковом пути» в июле 2019 года.

«К этой гонке мы традиционно готовимся по-особому. Физически чувствуем себя прекрасно, впервые на «Дакаре» выступим на автомобиле капотной конфигурации, который в течение года зарекомендовал себя положительно в различных гонках.

Задачи перед нашей командой стоят серьёзные. «МАЗ-СПОРТавто» входит в число топ-команд, которые имеют все шансы побороться за места на пьедестале почёта одного из самых сложных ралли-рейдов планеты», — приводит слова Вязовича «БелТА».

«Дакар»-2020 пройдёт с 5 по 17 января.

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