Магнуссена обгоняли чаще, чем других пилотов Формулы-1 в 2019 году
Датского гонщика Кевина Магнуссена обгоняли в 2019 году чаще всего, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Всего в ходе сезона-2019 Магнуссен 106 раз терял позицию на трассе, не считая обгонов на первом круге дистанции.
Второе и третье места в этом рейтинге заняли пилоты «Уильямса» Роберт Кубица, которого обгонали 85 раз, и Джордж Расселл с 81 обгоном.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Квят стал лидером по числу обгонов за сезон — на его счету 69 обгонов.
Сообщается также, что общее количество обгонов в среднем за гонку выросло с 29,3 в 2018 году до 36,1 в 2019-м.
Этапом с самым большим количеством обгонов стал Гран-при Бельгии (59 обгонов). На втором месте Гран-при Бахрейна (54 обгона), на третьем — Гран-при США (53 обгона).
- 30 декабря 2019
-
21:56
-
20:53
-
19:57
-
18:27
-
17:31
-
16:00
-
15:22
-
14:30
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
00:32
- 29 декабря 2019
-
23:05
-
21:46
-
20:51
-
19:48
-
18:44
-
17:43
-
16:29
-
15:58
-
14:51
-
13:59
-
12:57
-
11:59
-
09:59
- 28 декабря 2019
-
23:42
-
22:08
-
21:21
-
20:01
-
18:55
-
18:36
-
16:42
-
15:56
-
14:43
-
13:47
Партнерский контент