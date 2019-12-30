Магнуссена обгоняли чаще, чем других пилотов Формулы-1 в 2019 году

Датского гонщика Кевина Магнуссена обгоняли в 2019 году чаще всего, сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Всего в ходе сезона-2019 Магнуссен 106 раз терял позицию на трассе, не считая обгонов на первом круге дистанции.



Второе и третье места в этом рейтинге заняли пилоты «Уильямса» Роберт Кубица, которого обгонали 85 раз, и Джордж Расселл с 81 обгоном.



Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Квят стал лидером по числу обгонов за сезон — на его счету 69 обгонов.



Сообщается также, что общее количество обгонов в среднем за гонку выросло с 29,3 в 2018 году до 36,1 в 2019-м.



Этапом с самым большим количеством обгонов стал Гран-при Бельгии (59 обгонов). На втором месте Гран-при Бахрейна (54 обгона), на третьем — Гран-при США (53 обгона).