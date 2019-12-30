Марко: встреча Хэмилтона с «Феррари» — повод получить более высокий гонорар в «Мерседесе»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что встреча Льюиса Хэмилтона и председателя «Феррари» Джона Элканна была организована Льюисом, чтобы выбить более выгодные условия контракта с «Мерседесом».
«Я не думаю, что слухи о возможном переходе Хэмилтона в «Феррари» запущены, чтобы дестабилизировать обстановку в итальянской команде. Тут дело в новом контракте. Встреча с президентом «Феррари» — аргумент для обсуждения финансового аспекта нового контракта. Это старая политическая игра, которая выдержала проверку временем», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Льюис Хэмилтон и председатель итальянской компании Джон Элканн провели встречу. Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери отметил, что встреча прошла на общественном мероприятии, а СМИ раздули эту историю.
- 31 декабря 2019
-
00:43
- 30 декабря 2019
-
23:57
-
22:58
-
21:56
-
20:53
-
19:57
-
18:27
-
17:31
-
16:00
-
15:22
-
14:30
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
00:32
- 29 декабря 2019
-
23:05
-
21:46
-
20:51
-
19:48
-
18:44
-
17:43
-
16:29
-
15:58
-
14:51
-
13:59
-
12:57
-
11:59
-
09:59
- 28 декабря 2019
-
23:42
-
22:08
-
21:21
-
20:01
-
18:55
-
18:36
-
16:42