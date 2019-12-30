Марко: встреча Хэмилтона с «Феррари» — повод получить более высокий гонорар в «Мерседесе»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что встреча Льюиса Хэмилтона и председателя «Феррари» Джона Элканна была организована Льюисом, чтобы выбить более выгодные условия контракта с «Мерседесом».



«Я не думаю, что слухи о возможном переходе Хэмилтона в «Феррари» запущены, чтобы дестабилизировать обстановку в итальянской команде. Тут дело в новом контракте. Встреча с президентом «Феррари» — аргумент для обсуждения финансового аспекта нового контракта. Это старая политическая игра, которая выдержала проверку временем», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Льюис Хэмилтон и председатель итальянской компании Джон Элканн провели встречу. Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери отметил, что встреча прошла на общественном мероприятии, а СМИ раздули эту историю.