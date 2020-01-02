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Бинотто оценил преимущество мотора «Феррари» над «Мерседесом» в 20 л. с.

Бинотто оценил преимущество мотора «Феррари» над «Мерседесом» в 20 л. с.
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, насколько, по его мнению, мотор итальянской команды мощнее силовой установки «Мерседеса». Его спросили, можно ли считать, что преимущество «Феррари» в этом компоненте составляет 50 л. с.

«Нет, это далеко от истины. Мы оцениваем преимущество в 20 л. с. Но и это тоже приличный показатель. В период, когда моторы становятся всё больше похожи друг на друга, 20 л. с. — это большое преимущество, которое помогает в квалификации и в гонке.

Горжусь тем, что удалось добиться такого прогресса. Помню, как состоялся переход на гибридные моторы в 2014 году. В то время отставание от «Мерседеса» было огромным», — цитирует Бинотто GPFans.

В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу».

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