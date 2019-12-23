Бинотто объяснил, зачем «Феррари» продлила контракт с Леклером
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал новое соглашение Шарля Леклера, в соответствии с условиями которого 22-летний монегаск останется в команде как минимум до сезона-2024 включительно.
«С каждой гонкой наше желание продлить контракт с Шарлем становилось всё более очевидным. Мы решили, что он останется с нами ещё на пять сезонов.
Это демонстрирует, что у Шарля и «Скудерии» есть ясное совместное будущее. Шарль является частью нашей семьи с 2016 года, и мы невероятно горды результатами, которые даёт наша академия. Поэтому мы очень рады объявить, что он останется с нами на много лет. Уверен, вместе мы напишем много славных страниц в истории «гарцующего жеребца»», — цитирует Бинотто пресс-служба команды.
«Феррари» официально подтвердила новый контракт с Леклером до 2024-го
Леклер прокомментировал новый контракт с «Феррари»
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