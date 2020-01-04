«КАМАЗ-мастер» прошёл технические проверки перед «Дакаром»-2020

5 января в Саудовской Аравии стартует ралли-марафон «Дакар». В преддверии многодневной гонки команды прошли процедуру технических проверок, в том числе, и «КАМАЗ-мастер».
Делегация «КАМАЗ-мастер» прибыла на проверки, которые проходили на территории стадиона имени принца Абдуллы аль-Файсала, к восьми утра и успешно прошла все этапы, получив допуск для участия в 42-м издании ралли-марафона «Дакар». А днём ранее боевые экипажи провели тесты грузовиков в пустыне Тихама. Несмотря на то, что столицу Перу Лиму, где состоялся старт «Дакара-2019», и Джидду разделяют более 13 тысяч километров, вся техника, как и в предыдущие годы, прибыла на пароме.
«Все проверки прошли хорошо, можно сказать, всё идет по плану. Мы с нетерпением ждем старта гонки. Раньше в Саудовской Аравии нам бывать не доводилось, поэтому всё будет в новинку», — приводит слова Эдуарда Николаева официальный сайт российской команды.
Всего на «Дакар-2020» заявлен 351 участник. Из них 47 экипажей представлено в грузовой категории, 134 — в категории авто и 170 мотоциклистов.
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