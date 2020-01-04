Росси: Кейси Стоунер был самым сильным моим соперником
Семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси назвал имя своего самого сильного соперника за всё время выступлений в мотогонках. По словам Росси, им является Кейси Стоунер.
«Кейси Стоунер всегда ехал на пределе своих возможностей, даже если его байк оставлял желать лучшего. Я благодарен ему за наше соперничество. Кейси Стоунер был отличным противником, думаю, даже самым сильным моим соперником, если говорить по чистой скорости. Я слышал, что он испытывает проблемы со здоровьем. Надеюсь, что он выздоровеет или сможет нормально жить со своей болезнью», — приводит слова Валентино Росси Gazzetta dello Sport.
Кейси Стоунер завершил карьеру в 2012 году. У Стоунера был выявлен синдром хронической усталости.
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