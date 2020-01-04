Абитебуль: уйду из «Рено», когда мы будем побеждать

Глава «Рено» Сириль Абитебуль дал понять, что не уйдёт в отставку. По его словам, на такой шаг он пойдёт лишь тогда, когда приведёт команду к успеху.
«Уйду из „Рено“, когда мы будем побеждать. Это вызов. С каждым годом мы становимся сильнее. Невзирая на упущенное четвёртое место в 2019 году, мы снова стали сильнее. Не сомневаюсь, что, несмотря на финиш на пятом месте, мы стали сильнее, чем в 2018 году, и именно это имеет значение.
С каждым годом мы приближаемся к нашей цели — победам. Это моя личная цель. Удастся ли её реализовать — другой вопрос. Но сейчас могу заверить, что я далёк от мыслей об уходе. Решусь на это в том случае, если пойму, что цель недостижима. Но я убеждён, что однажды наша команда победит. Мы делали это в прошлом и сделаем это снова", — приводит слова функционера Motor Sport Magazine.
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