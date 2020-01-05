Алонсо не пропустил Терранову, несмотря на полученный сигнал

Аргентинский гонщик Орландо Терранова рассказал, с какими трудностями он столкнулся на первом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020. Терранова показал седьмой результат.
«Мы стартовали позади Фернандо Алонсо и догнали его на 40-м километре. Мы посигналили в „Сентинель“ (прибор, сообщающий экипажу о приближении более быстрого соперника. — Прим. „Чемпионата“) и получили подтверждение, что сигнал дошёл, но они не сдвинулись с трассы. Потом мы немного застряли в дюнах. После этого я начал атаковать, и мы снова догнали Алонсо и на сей раз сумели его пройти. Правда, вскоре мы допустили небольшую ошибку в навигации, слишком сильно повернули вправо. Потом ещё мы останавливались, чтобы помочь Аль-Кассими, а после этого ещё и пришлось в неудобном месте менять колесо из-за прокола. Но в целом это всё-таки был хороший день», — передаёт слова Террановы корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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