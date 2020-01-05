«Дакар» стартовал! «КАМАЗ» лидирует, Алонсо — вне топ-10

В городе Джедда в Саудовской Аравии стартовало 42-е по счёту (и первое на Ближнем Востоке) ралли «Дакар». Маршрут первого этапа пролегал на северо-запад вдоль побережья Красного моря — на бивуак в Эль-Ваджхе. Дистанция спецучастка составила 319 километров, в которые вошли самые разнообразные типы покрытия — много скоростных трасс, песков и камней, пара дюн и даже немного асфальта. Покорять самый известный марафон в мире в общей сложности отправились 342 экипажа, включая четыре грузовика «КАМАЗ-мастера», а также спортсменов в категориях внедорожников и мотовездеходов.

Подводим основные итоги первого этапа.

Победит ли «КАМАЗ-мастер» и как выступит Алонсо? Главные интриги «Дакара» Основные интриги главной внедорожной гонки года, которая обзавелась звёздными дебютантами и кардинально сменила локацию.

TRUCK: первый этап за «КАМАЗ-мастер»

«КАМАЗ-мастер» по умолчанию является фаворитом любой гонки, в которой участвует, и этот «Дакар» — не исключение. С первых же километров экипажи «синей армады» поехали быстрее своих соперников — к предпоследней отметке Андрей Каргинов опережал ближайших преследователей на семь минут. К сожалению, в концовке экипаж Андрея потерял около 15 минут и выпал из первой пятёрки, но лучшее время всё равно осталось за челнинскими грузовиками — генеральную классификацию возглавил Антон Шибалов.

Второе время на спецучастке неожиданно поставил лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович — белорусская команда впервые выставила на «Дакар» капотный грузовик. Третье время показал Янус ван Кастерен на «Ивеко», а четвёртым классифицировался Дмитрий Сотников. Каргинов в итоге занял седьмую позицию, а Эдуард Николаев закончил день на десятой строчке — на его грузовике вышли из строя вентиляторы охлаждения, поэтому пришлось сбросить темп, чтобы не перегреть двигатель.

Так или иначе, разрывы пока относительное небольшие — если не считать Мартина ван ден Бринка, который уже потерял 46 минут (на момент написания заметки его экипаж не добрался до финиша), так что вся борьба впереди и списывать со счетов кого-либо рано — уже завтра расклад может полностью измениться.

Грузовики. Первый этап (топ-10)

1. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов («КАМАЗ-мастер») — 3ч40:35

2. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко («МАЗ-СПОРТавто») +1:33

3. Я. ван Кастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team De Rooy Iveco) +3:09

4. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (

5. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +4:52

6. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +4:52

7. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов («КАМАЗ-мастер») +6:38

8. А. Василевский / Д. Вихренко / В. Мурылев (МАЗ-СПОРТавто) +10:11

9. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +11:15

10. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») +11:24. 1. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов («КАМАЗ-мастер») — 3ч40:352. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко («МАЗ-СПОРТавто») +1:333. Я. ван Кастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team De Rooy Iveco) +3:094. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов ( КАМАЗ-мастер ) +4:075. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +4:526. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +4:527. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов («КАМАЗ-мастер») +6:388. А. Василевский / Д. Вихренко / В. Мурылев (МАЗ-СПОРТавто) +10:119. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +11:1510. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») +11:24.

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CAR: сюрприз из Литвы

В зачёте внедорожников с самого начала дистанции лучший темп взял Нассер Аль-Аттия, но сначала у действующего победителя гонки начались проблемы с шинами, а под финиш — с машиной. В итоге Аль-Аттия уступил лидерам X-Raid — Стефану Петеранселю и Карлосу Сайнсу — порядка трёх минут. «Это был трудный день — у нас было три прокола! — развёл руками после этапа Нассер. — Понятия не имею, что произошло, очень странно. Кроме того, мы сегодня открывали трассу, так что навигация была сложной, но Матье отлично справился! Посмотрим, что получится завтра — теперь Петерансель поедет впереди нас».

Победу же неожиданно одержал литовский экипаж команды AgroRodeo в составе Вайдотаса Залы и Саулиуса Юргеленаса. Их MINI преодолела спецучасток за 3 часа 19 минут и 4 секунды — на две с лишним минуты быстрее, чем Петерансель на багги X-Raid.

Быстрейшим позади первой четвёрки оказался Бернхард тен Бринке на «Тойоте», шестым классифицировался Матье Серрадори на багги Century, который оставил позади MINI Орландо Террановы. Язид Аль-Раджи, который выступает в этой гонке с известным российским штурманом Константином Жильцовым, завершил этап с восьмым времени, уступив почти двенадцать минут лидеру. Следом за ними — Владимир Васильев и Виталий Евтехов на MINI, они уступили тринадцать с половиной.

Фернандо Алонсо свой первый этап «Дакара» закончил с 11-м временем, испанец в 15 с половиной минутах позади лидера. И это вполне достойный результат — в генеральной классификации Алонсо опережает Прокопа, де Вильерса и Рому.

Внедорожники. Первый этап (топ-10)

1. В. Зала / С. Юргеленас (AgroRodeo / MINI 4×4) — 3ч19:04

2. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +2:14

3. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) +2:50

4. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +5:33

5. Б. тен Бринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +6:30

6. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +6:55

7. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +7:15

8. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +11:46

9. В. Васильев / В. Евтехов (X-Raid G-Energy / MINI 4×4) +13:25

10. Э. ван Лон / С. Делоне (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +13:58

11. Ф. Алонсо / М. Кома (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +15:27

...21. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +36:31

...22. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +38:38

...36. Я. Сеадан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +55:31.

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BIKE: первый раунд за KTM

В категории мотоциклов лидерство поначалу захватил американский райдер Рикки Брабек на «Хонде», однако на середине спецучастка инициативу перехватил Тоби Прайс, действующий победитель «Дакара» из обоймы KTM. В итоге Прайс «привёз» Брабеку две минуты с копейками. И это при проблемах с дорожной книгой — на мотоцикле Прайса сломался держатель «роудбука», пилоту не удавалось пролистывать её стандартным способом. В итоге пилоту и вовсе пришлось ее разорвать — в теории за это могут последовать штрафные санкции от организаторов.

«День был трудный, но мы его благополучно завершили, — сказал Тоби после финиша. — Дорожная книга увела меня куда-то на лишние 15 километров — это было странно, но мне повезло — заметил пыль позади других ребят и поехал за ними. Возможно, нас ждёт штраф — возникла проблема с „роудбуком“, какое-то время ехали почти вслепую. Не самый лучший старт, но мы в хорошей форме, мотоцикл — тоже».

На третьей строчке расположился ещё один представитель KTM — Маттиас Валькнер, а замкнули топ-5 Кевин Бенавидес и Сэм Сандерленд. Лучший пилот «Хускварны» — Пабло Кинтанилья — на шестой позиции, а гонщики «Ямахи» поднялись не выше 11-й строчки.

Отметим также, что первый сход гонки состоялся именно в категории Мото. Уже после 13 километров спецучастка упал 48-летний французский ветеран Вилли Жобар. Пилот повредил плечо и продолжить гонку не сможет.

Мотоциклы. Первый этап (топ-5)

1. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — 3ч19:33

2. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) +2:05

3. М. Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) +2:40

4. К. Бенавидес (Monster Energy Honda Team 2020) +4:31

5. С. Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) +5:15

...74. Д. Агошков (Troyka Team / KTM) +1ч35:55.

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SSV: Карякин среди лидеров

Сергей Карякин, который в этом году выступает в классе Side-by-Side вместе с Антоном Власюком, по итогам первого дня гонки расположился на пятой позиции — российский экипаж уступает лидерам всего девять минут.

Возглавляет классификацию экипаж польского пилота Арона Домзалы. Пару минут ему уступил Кейси Карри из США — второе время, третьим идёт Хосе Антонио Хинохо Лопес, а на четвёртой позиции, в двух минутах перед Карякиным, расположился Франсиско Лопес Контардо.

SSV. Первый этап (топ-5)

1. А. Домзала / М. Мартон (Domzala / Can-Am) — 4ч00:58

2. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) +1:51

3. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) +5:49

4. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +6:47

5. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +8:52

...7. А. Шмотьев / А. Рудницкий (SNAG Racing Team / Can-Am) +18:24.

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QUAD: пять минут в пользу Касале

В зачёте квадроциклов, где россияне в этом году не представлены, гонку после первого этапа возглавил чилийский спортсмен Игнасио Касале. Он на пять с половиной минут опередил Рафала Соника и почти семь «привёз» Томашу Кубине. «Трасса напоминала дороги ралли Марокко — я выступал там в октябре, — поделился Касале. — Я проехал быстро, не допускал ошибок, но навигация была довольно трудной. Правила на этот счёт изменились и теперь нужно двигаться от точке к точке осторожнее. Постоянно нужно быть сосредоточенным. Потеряться или попасть в аварию очень легко».

Главной же неожиданностью (и разочарованием) этапа стал сход Акселя Дютри. Француз был быстрейшим на первых отрезках, но после 134 километров спецучастка попал в аварию и вынужден был обратиться за помощью к медикам. В теории, если повреждения не слишком серьёзные, он сможет продолжить марафон со многими часами пенализации, но о борьбе за победу речи уже не идёт.

Квадроциклы. Первый этап

1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 4ч17:37

2. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +5:36

3. Т. Кубина (Moto Racing Group / Yamaha) +6:55

4. Д. Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +9:55

5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +11:41.

2-й этап: здравствуй, Неом

На следующий день караван ралли отправится из Эль-Ваджха в Неом — новейший проект Саудовской Аравии по созданию умного трансграничного города, начатого в 2017 году. Спортсменов ждут 367 километров боевой дистанции (при всего 26 км лиазона) по каменистой и грунтовой поверхности.