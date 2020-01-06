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Чандхок выделил главные ошибки «Феррари» в 2019-м

Чандхок выделил главные ошибки «Феррари» в 2019-м
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок выделил главные ошибки «Феррари», которые итальянская команда допустила в ходе сезона-2019. Чандхок покритиковал «Феррари» за применение командной тактики в самом начале гонки Гран-при России, а также за просчёт в квалификации Гран-при Монако, где Шарлю Леклеру не дали выехать на вторую попытку в первом сегменте, из-за чего тот не прошёл дальше.

«В Сочи вся их командная тактика была одной большой шуткой. Они пытались применить её уже на третьем круге!

В Монако они не дали Леклеру провести ещё одну попытку. Не имеет значения, сколько резины можно сэкономить на второй сегмент. Если ты вылетел в первом сегменте квалификации в Монако, гонка для тебя закончена.

Это базовые вещи, на которые смотришь и думаешь: что же вы делаете?» — приводит слова Чандхока GPBlog.

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