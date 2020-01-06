Чандхок выделил главные ошибки «Феррари» в 2019-м

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Карун Чандхок выделил главные ошибки «Феррари», которые итальянская команда допустила в ходе сезона-2019. Чандхок покритиковал «Феррари» за применение командной тактики в самом начале гонки Гран-при России, а также за просчёт в квалификации Гран-при Монако, где Шарлю Леклеру не дали выехать на вторую попытку в первом сегменте, из-за чего тот не прошёл дальше.
«В Сочи вся их командная тактика была одной большой шуткой. Они пытались применить её уже на третьем круге!
В Монако они не дали Леклеру провести ещё одну попытку. Не имеет значения, сколько резины можно сэкономить на второй сегмент. Если ты вылетел в первом сегменте квалификации в Монако, гонка для тебя закончена.
Это базовые вещи, на которые смотришь и думаешь: что же вы делаете?» — приводит слова Чандхока GPBlog.
- 6 января 2020
-
13:30
-
12:30
-
11:26
-
10:39
-
09:33
-
09:06
-
01:15
-
00:52
-
00:45
-
00:10
-
00:07
- 5 января 2020
-
23:33
-
23:24
-
22:21
-
21:30
-
21:02
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
18:55
-
17:26
-
16:59
-
15:46
-
14:35
-
13:57
-
12:58
-
11:48
-
10:59
-
10:46
-
09:59
-
01:07
-
01:02
-
00:19
- 4 января 2020
-
22:35