Источник: «Уильямс» лишился спонсорского контракта на € 15 млн

Логотип бренда Rexona, присутствовавший на машинах «Уильямса» в последние годы, исчезнет с автомобилей команды в сезоне-2020, утверждает польское издание Sportowe Fakty.
Сообщается, что компания, которой принадлежит бренд, не стала продлевать соглашение с «Уильямсом» на 2020 год. По оценкам испанского издания As, команда получала от этого спонсора € 15 млн в год — это больше, чем от всех остальных спонсоров, кроме титульного в лице Rokit.
В сезоне-2019 за британскую команду выступали поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года, и принёс команде единственное очко, заработанное за 10-е место в дождевой гонке в Германии. В 2020 году напарником Расселла будет канадец Николас Латифи.
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