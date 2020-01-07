Чемпионка W Series останется в «Уильямсе» на сезон-2020

В «Уильямсе» объявили, что 21-летняя Джейми Чедвик, которая в 2019 году стала первой в истории победительницей женского чемпионата W Series, в сезоне-2020 останется в команде на должности пилота по развитию.

В сообщении команды сказано, что Чедвик будет ещё больше работать на симуляторе и взаимодействовать с коллективом как на автодроме в рамках гоночных уик-эндов Гран-при, так и на базе. Она посетит семь этапов сезона Формулы-1 2020 года.

«Рада подтвердить, что Джейми Чедвик останется в гоночной Академии «Уильямса». Мне понравилось наблюдать за развитием Джейми — как в работе с командой, так и в её выступлениях в W Series. Джейми делает потрясающую работу, продвигая женщин в автоспорте, и мы невероятно гордимся проделанной ею работой», — цитирует заместителя руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс пресс-служба команды.