Карякин финишировал вторым на 3-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

В Саудовской Аравии продолжается многодневный ралли-марафон «Дакар»-2020. Победителем третьего этапа в классе мотовездеходов стал Жерар Фаррес Гуэль, второе место досталось россиянину Сергея Карякину, тройку лучших замкнул Кейси Кэрри.
Благодаря успешному третьему этапу Карякин поднялся на четвёртое место в общем зачёте. Первое место в генеральной классификации удерживает Кейси Кэрри.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ
1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 4:42.47
2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18,0
3. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — +1.37
4. Арон Домжала (Domzala) — +1.55
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 2.06
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — 13:15.36
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +15,0
3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1.40
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7.41
5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +12.39.
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