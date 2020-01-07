Карякин финишировал вторым на 3-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

В Саудовской Аравии продолжается многодневный ралли-марафон «Дакар»-2020. Победителем третьего этапа в классе мотовездеходов стал Жерар Фаррес Гуэль, второе место досталось россиянину Сергея Карякину, тройку лучших замкнул Кейси Кэрри.

Благодаря успешному третьему этапу Карякин поднялся на четвёртое место в общем зачёте. Первое место в генеральной классификации удерживает Кейси Кэрри.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ

1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 4:42.47

2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18,0

3. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — +1.37

4. Арон Домжала (Domzala) — +1.55

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 2.06

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — 13:15.36

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +15,0

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1.40

4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7.41

5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +12.39.