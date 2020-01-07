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Карякин финишировал вторым на 3-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

Карякин финишировал вторым на 3-м этапе «Дакара» в классе мотовездеходов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В Саудовской Аравии продолжается многодневный ралли-марафон «Дакар»-2020. Победителем третьего этапа в классе мотовездеходов стал Жерар Фаррес Гуэль, второе место досталось россиянину Сергея Карякину, тройку лучших замкнул Кейси Кэрри.

Благодаря успешному третьему этапу Карякин поднялся на четвёртое место в общем зачёте. Первое место в генеральной классификации удерживает Кейси Кэрри.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ

1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 4:42.47
2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18,0
3. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — +1.37
4. Арон Домжала (Domzala) — +1.55
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 2.06

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Керри (Monster Energy Can-Am) — 13:15.36
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +15,0
3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1.40
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7.41
5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +12.39.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Мотовездеходы. Общий зачёт
07 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Идёт
1
Кейси Карри
Can-Am
13:15:16
2
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
+0:15
3
Хосе Антонио Инохо Лопес
Can-Am
+1:40
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