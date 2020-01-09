Штурман Карякина: у меня замёрзли руки, а Сергей перестал чувствовать педали

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк рассказал о ходе четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, где их экипаж занял четвёртое место.



«Сегодня крайне изматывающий день. Этап был поделён на три секции, из которых только первая часть была относительно лёгкой. Вторая секция – это стопроцентный феш-феш, более ста километров мы видели перед собой только пыль от грузовиков. Третий отрезок я бы назвал Марсом: это был не ралли-рейд, а сплошной триал. Мы скакали на нашем Сan-Am Maverick по большим камням, стараясь не сбиться с верного направления. Проехали хорошо – нигде не плутали, и техника нас тоже не подвела.



Много неудобств доставила погода – на спецучасток надели поверх комбинезонов дождевики, но этого было недостаточно. Мы едем в машине без лобового стекла и без печки, никакой защиты от ветра у нас нет. Ближе к вечеру стало значительно холодней, у меня замерзли руки (не надеваю перчатки, чтобы было удобнее листать легенду), а у Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали. Но мы со всем справились и на финише показали хороший результат», — приводит слова Власюка пресс-служба Snag Racing.

Карякин: это был не спецучасток, а каменный ад