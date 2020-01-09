Источник: «Ред Булл» покажет новую машину Формулы-1 на день позже «Феррари»
Команда Формулы-1 «Ред Булл» покажет машину с индексом RB16, которая будет использоваться в сезоне-2020, 12 февраля, сообщает Motorsport-Magazin. Ранее стало известно, что «Феррари» покажет новую машину 11 февраля.
В 2020 году за «Ред Булл» будут выступать 22-летний голландец Макс Ферстаппен и 23-летний Александер Албон из Таиланда. Позавчера, 7 января, в команде официально подтвердили, что Ферстаппен останется в коллективе как минимум до сезона-2023 включительно.
В сезоне-2019 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, пропустив «Мерседес» и «Феррари». Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
Брандла удивило, что Леклер и Ферстаппен не перешли в «Мерседес»
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