Источник: «Ред Булл» покажет новую машину Формулы-1 на день позже «Феррари»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» покажет машину с индексом RB16, которая будет использоваться в сезоне-2020, 12 февраля, сообщает Motorsport-Magazin. Ранее стало известно, что «Феррари» покажет новую машину 11 февраля.

В 2020 году за «Ред Булл» будут выступать 22-летний голландец Макс Ферстаппен и 23-летний Александер Албон из Таиланда. Позавчера, 7 января, в команде официально подтвердили, что Ферстаппен останется в коллективе как минимум до сезона-2023 включительно.

В сезоне-2019 «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, пропустив «Мерседес» и «Феррари». Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).