Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Карякин не хочет комментировать выход в лидеры общего зачёта на «Дакаре»

Карякин не хочет комментировать выход в лидеры общего зачёта на «Дакаре»
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Сергей Карякин подвёл итоги пятого этапа «Дакара»-2020, после которого он возглавил общий зачёт в категории мотовездеходов.

«Сегодня был хороший этап, я доволен результатом. Быстрее нам ехать не нужно и медленнее тоже – мы продолжаем двигаться в своём темпе. К роудбуку в этот раз вопросов нет, всё хорошо «билось», мы взяли все точки без каких-либо дополнительных сложностей. Первая часть спецучастка была каменистая, после мы ехали по небольшим дюнам. Здесь также ехали в своём темпе, проблем с навигацией не возникло. Наш Can-Am Maverick в очередной раз показал себя с лучшей стороны, уверен, он нас не подведёт до финиша.

По результату в генеральной классификации я сейчас ничего не хотел бы комментировать. Реальный расклад будет понятен за два дня до финиша – тогда и нужно принимать решение по темпу на финальные спецучастки.

Сегодня было жутко холодно, это доставляло сильный дискомфорт. Очень неожиданно встретить такие погодные условия в Саудовской Аравии, но ничего не поделаешь – все участники в равных условиях», — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.

Сергей Карякин

Сергей Карякин

У «КАМАЗа» снова хет-трик, Карякин — лидер мотовездеходов. 5-й этап «Дакара» за Россией!
Очередной успех «синей армады» и сильный этап для Сергея Карякина, который борется за победу в категории SSV.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020