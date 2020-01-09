У «КАМАЗа» снова хет-трик, Карякин — лидер мотовездеходов. 5-й этап «Дакара» за Россией!

TRUCK: снова хет-трик

Второй этап подряд во главе протоколов три экипажа «КАМАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников показал лучшее время, Антон Шибалов и Андрей Каргинов показали второй и третий результат, уступив по три минуты. Ближайший соперник — Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» — отстал ещё на десять минут и в генеральной классификации проигрывает уже 24. После финиша дня белорус признался, что до заключительной части дня ему никак не удавалось ехать в темпе камазовцев.

К сожалению, не все экипажи «Синей Армады» избежали проблем: на середине спецучастка вышел из строя двигатель на грузовике Эдуарда Николаева. Экипаж проходил дистанцию последним из своей команды — Каргинов, Шибалов и Сотников весь этап ехали втроём, а потому вынужден был устранять неполадки самостоятельно. На момент написания заметки экипаж Николаева остаётся на трассе, и уже понятно, что речь идёт о многочасовом отставании и потере реалистичных шансов на общую победу. В грузовой категории «Дакара» будет новый победитель…

В общем зачёте по-прежнему лидирует Андрей Каргинов, на втором месте его товарищ по команде Антон Шибалов — в 15 минутах позади. Ближайший соперник «КАМАЗ-мастер» — Вязович — идёт третьим, но уступает уже более существенные 24 минуты. Далее расположились Алеш Лопрайс на грузовике «Прага» и Мартин Мацик на «Ивеко», но они отстают от лидера уже на полтора часа, а все остальные проигрывают более двух.

Грузовики. Положение после пяти этапов (топ-10)



1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (КАМАЗ-мастер) — 20ч10:02

2. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (КАМАЗ-мастер) +14:53

3. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +23:58

4. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (InstaforexLopraisPraga) +1ч29:18

5. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (BigShockRacing / Iveco) +1ч38:30

6. Я. ванКастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team DeRooyIveco) +2ч00:13

7. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (КАМАЗ-мастер) +2ч13:30

8. П. де Бар / Я. ван дер Ват / С. Слотьес (Riwald / Renault) +2ч40:00

9. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (TatraBuggyraRacing) +2ч54:44

10. А. Василевский / Д. Вихренко / В. Мурылев (МАЗ-СПОРТавто) +3ч05:44.

CAR: статус-кво в пользу Сайнса

Карлос Сайнс выиграл пятый этап гонки и ещё больше упрочил своё лидерство в генеральной классификации, однако отрыв от Нассера Аль-Аттия составляет всего шесть минут и говорить о каком-либо преимуществе Матадора не приходится. «В конце мы атаковали изо всех сил, — рассказал на финише Карлос. — В начале этапа у нас спустило шину, но удалось не потерять слишком много времени. Завтра придётся открывать трассу — посмотрим, возможно, всё будет совершенно иначе».

Экипаж Карлоса Сайнса Фото: aso.fr

На финише этапа Сайнс на три минуты опередил Аль-Аттию и на шесть — Петеранселя, которому пришлось дважды менять колёса. «После второго прокола Карлос обогнал нас и я пытался ехать в его темпе, но он был слишком быстр», — отметил Петерансель. Четвёртым, как и накануне, стал экипаж Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова, а замкнул топ-5 их ближайший преследователь Орландо Терранова — в общем зачёте эта пару теперь разделяют 24 секунды.

Лучшим российским пилотом в категории внедорожников остаётся Денис Кротов — по итогам пяти дней гонки он занимает 16-ю позицию, отстав от лидеров на три часа и 50 минут. Вслед за Кротовым — на 17-м месте — расположился ещё один россиянин — Александр Доросинский, дебютирующий на «Дакаре» в составе X-Raid. А на 18-ю строчку сегодня вышел Фернандо Алонсо — после неудачи на втором этапе испанцу удавалось избежать серьёзных проблем и отыграть почти три десятка позиций.

Внедорожники. Положение после пяти этапов (топ-10)



1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 19ч04:13

2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +5:59

3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +17:53

4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +31:39

5. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +32:05

6. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +44:44

7. Д. деВильерс / А. ХароБраво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +46:26

8. Б. тенБринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +1ч04:54

9. Я. Сейдан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +1ч43:04

10. Ж. Пелише / П. Ларрок (Raidlynx / Optimus Buggy) +2ч11:07

…16. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +2ч49:59

…17. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +2ч59:39

…18. Ф. Алонсо / М. Кома (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +3ч11:50

SSV: Карякин выходит в лидеры

Ещё сильнее закручивается интрига в зачёте мотовездеходов. Хосе Антонио Хинохо Лопес потерял порядка 15 минут и немного отстал от группы лидеров, но первую четвёрку генеральной классификации по-прежнему разделяет всего пять минут. Более того, по итогам пятого дня гонки новым лидером в классе SSV стал россиянин Сергей Карякин!

Экипаж Сергея Карякина Фото: aso.fr

Преимущество россиянина минимально — идущий вторым американец Кейси Карри уступает всего 70 секунд. Чуть больше — 107 секунд — Карякину проигрывает Франсиско Лопес Контардо. А ведь есть ещё Остин Джонс, расположившийся в пяти минутах позади, а также Хинохо Лопес, Митчелл Гатри и Конрад Раутенбах. Вся борьба впереди, но круг претендентов на победу сузился до семи человек.

SSV. Общий зачёт после пяти этапов (топ-5)



1. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) — 23ч21:52

2. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) +1:10

3. Ф. ЛопесКонтардо / Х.П. ЛатрачВинагре (South Racing Can-Am) +1:47

4. О. Джонс / К. Уолч (South Racing Can-Am) +4:53

5. Х.А. ХинохоЛопес / Д. ОртегаГил (Hibor Raid / Can-Am) +19:24.

MOTO: вторая победа Прайса

Среди мотоциклистов сильнейшим на пятом этапе стал Тоби Прайс, главная надежда KTM в этой гонке. Австралиец вышел на второе место общего зачёта и отыграл у возглавляющего гонку Рикки Брабека три минуты и теперь отстаёт от лидера на девять. «Я атаковал, нашёл пару хороших дорог, а затем догнал парней из „Хонды“ и ехал с ними, — рассказал Прайс. — Впервые я ехал в такой толпе — было классно».

Кевин Бенавидес откатился на третье место, Пабло Кинтанилья вышел на четвёртое, а Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, выигравший этап накануне, открывал сегодня трассу и потерял 15 минут — в общем зачёте пилот «Хонды» теперь занимает пятое место.



Главной потерей дня стал сход Сэма Сандерленда. Британец пытался отыграться после штрафа, стоившего ему победы на четвёртом этапе, но после 187 километров попал в аварию. Сообщают, что пилот в порядке, но жалуется на боли в спине и плече. В любом случае, «Дакар» для Сандерленда окончен.

Мотоциклы. Положение после пяти этапов (топ-5)



1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 19ч07:19

2. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +9:06

3. К. Бенавидес (Monster Energy Honda Team 2020) +11:32

4. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +16:01

5. Х.И. КорнехоФлоримо (Monster Energy Honda Team 2020) +20:25.

QUAD: настоящий «Дакар» Касале

В категории внедорожников победу на этапе в напряжённой борьбе с Александром Жиро вырвал Ромен Дуту — на финише двух французских спортсменов разделили 47 секунд. Лидер генеральной классификации Игнасио Касале показал третий результат, но этого хватило, чтобы увеличить общий отрыв ещё на десять минут — ближайший преследователь уже в получасе.

Игнасио Касале Фото: aso.fr

«После нейтрализации я пропустил Жиро и Дуту и не стал за ними гоняться, хотя мог бы, — подвёл итоги дня Касале. — Моя цель — не терять времени относительно прямых соперников. Думаю, я неплохо проехал этап. Я считаю, что именно сегодня стартовал настоящий „Дакар“. Нас ждут очень трудные этапы и нужно быть физически к ним готовым».

Квадроциклы. Положение после пяти этапов (топ-5)



1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 24ч10:47

2. Д. Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +31:37

3. С. Витсе (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +41:39

4. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +51:44

5. А. Жиро (Team Giroud / Yamaha) +1ч56:42.

6-й этап: курс на Эр-Рияд

На шестом этапе караван ралли покинет Хаиль и отправится в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где 11 января участников ждёт день отдыха. Однако перед этим им предстоит проехать самый протяжённый до сих пор спецучасток — 477 километров, маршрут которого преимущественно пройдёт по пескам и дюнам. Обычно в таких условиях «КАМАЗы» смотрятся особенно сильно.