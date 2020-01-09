Доросинский: быстрее ехать можно, но не выдерживает наша подвеска

Российский гонщик Александр Доросинский рассказал, как для него сложился пятый этап ралли-марафона «Дакар»-2020, который он завершил на 19-й позиции.



«Мне сегодня очень понравился спецучасток, он был принципиально другой. Было немного камней, потом начались интересные дюны. На мой взгляд, очень некорректно записана стенограмма, так как много обрывных дюн. При этом они не записаны в книге, это не безопасно. Хотел бы пояснить интересную вещь. Когда едет первая машина, она едет по твердому покрытию — нет колеи, нет пыли. Мы уже едем после «КАМАЗов», после двадцати машин и после мотоциклов.



Безусловно, совсем другое качество дороги. Сегодня мы ехали с дюны на дюну. Поэтому разрытость этой дороги имеет очень большое значение. Когда ее разрывают, то создается яма. Поэтому мы не можем ехать с такой скоростью, как едут первые экипажи. Поэтому важно понимать, что на «Дакаре» есть несколько групп, в которых экипажи едут в разных режимах. Хуже всем — это гарниру, который едет после всех в конце.



Мы сегодня стали 19, а за 5 дней вышли на 17 место. Мы не можем пока ехать быстрее, так как начинает пробивать подвеску. Конструкция подвески у новых машин совсем другая, чем у нашего автомобиля. Поэтому быстрее ехать можно, но не выдерживает наша подвеска. Пока я не еду на 100 процентов, потому что страхуюсь. Большая часть гонки — впереди. И я еще привыкаю к машине, потому что автомобиль и багги — это абсолютно разные вещи», — передаёт слова Доросинского корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.