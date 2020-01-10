В «Уильямсе» объявили о приходе ещё одного спонсора из Канады

Руководство «Уильямса» объявило о подписании спонсорского контракта с банковским учреждением Royal Bank of Canada, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, после появления в команде канадского пилота Николаса Латифи в Гроуве уже есть два спонсора из этой страны. Первым стала продовольственная компания Латифи-старшего.
Логотипы Royal Bank of Canada появятся на носовом обтекателе болида «Уильямса», на комбинезонах пилотов, а также на форме сотрудников и в боксах команды.
«Мы рады представить Royal Bank of Canada в качестве нашего партнёра на 2020 год. Формула-1 — спорт, который охватывает мировой уровень, и мы гордимся сотрудничеством с глобальной финансовой организацией, помогающей молодым спортсменам добиваться успехов», — сказала заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс.
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