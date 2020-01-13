Кузьмич рассказал, как его экипаж обидно застрял на дюне, а литовцы им не помогли

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на «Дакаре»-2020 с Ясиром Сеайданом, рассказал о проблемах на восьмом этапе гонки.



«Денёк сегодня был! Матом говорить нельзя, но по-другому никак. Очень многие лидеры заблудились, а мы сегодня нигде не „блудили“. Вообще ни одной ошибки — ни в штурманской работе, ни в пилотировании до 50-го километра перед финишем. Все точки чётко собрали. Я всегда говорю Ясиру: не смотри на следы, только на курс — и слушай меня. Были места, где следы разбегались во все стороны; было видно, что там кружили. Мы чётко всё проехали. Даже Якуба Пшигонского вытащили из дюн: он не доехал до места открывания точки, но потом нас увидел и крутанулся за нами.



За 50 километров до финиша сели в таком месте — так обидно, слов нет! Огромная дюна, 500 метров до точки. Видимо, уже оба подустали. Можно было левее взять и объехать дюну, но нет, мы рванули вверх. В итоге на самой верхушке, когда переваливались, мотора уже не хватало. Если бы дюна была ровная, проблем бы не возникло, но она оказалась очень острой. Получается, что мы переваливаемся, сваливаемся с дюны, а мотора не хватило — тут надо было переключиться на более низкую передачу. То ли Ясир не успел, то ли подумал, что мы уже на первой передаче… Сложно сказать. В итоге мы перевалились и начали закапываться в „пухляк“ — Ясир давит газ, а мотор заглох. Ну, мощности не хватило, не та передача — оказалось, была вторая. В итоге мы заглохли и начали сваливаться. Но нам повезло, что надуло „пухляк“ — если бы дюна была жёсткая, мы бы точно кувыркнулись. А так — машина просто просела в песок и осталась стоять под углом. Мы вышли, дёргали, копались. 45 минут прыгали, кое-как разобрались и погнали дальше. Очень обидно, потому что были все шансы выиграть спецучасток.



При этом за нами ехал Куба — ну, можно представить, что он не заметил и ускакал дальше. Но есть в нашей команде ещё один „миник“ под 319-м номером из Литвы — вот к нему очень много вопросов. Он ехал к нам, видел нас, я махал ему тросом. Он остановился, посмотрел — и поехал в объезд. Вроде же в одной команде… Прям так сложно потратить 30 секунд, дёрнуть нас разочек и поехать? Это непонятно вообще. Ну, главное, что мы на финише», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.