22-летний Николай Грязин проведёт сезон в WRC 2 за «Хёндэ»

Российский гонщик Николай Грязин проедет как минимум восемь этапов чемпионата мира по ралли в составе команды Hyundai Motorsport.
Команда заявит на сезон два экипажа в категории WRC 2. За рулём одной из машин окажется 22-летний Грязин, помогать которому будет штурман Ярослав Фёдоров. В сезоне-2019 российский гонщик выиграл ралли Финляндии в классе WRC 2.
«Нам с Ярославом выпала невероятная возможность примкнуть в 2020 году к команде, выигравшей чемпионат мира. Отрадно видеть их мотивацию и чувствовать, как они поддерживают нас в этой программе WRC 2.
Работа с заводской командой – это новый шаг в моей карьере, и я убеждён, что в будущем смогу покорить вместе с Hyundai Motorsport новые высоты. Я твёрдо намерен добиться с этой командой наилучших результатов», — цитирует Грязина его пресс-служба.
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