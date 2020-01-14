22-летний Николай Грязин проведёт сезон в WRC 2 за «Хёндэ»

Российский гонщик Николай Грязин проедет как минимум восемь этапов чемпионата мира по ралли в составе команды Hyundai Motorsport.

Команда заявит на сезон два экипажа в категории WRC 2. За рулём одной из машин окажется 22-летний Грязин, помогать которому будет штурман Ярослав Фёдоров. В сезоне-2019 российский гонщик выиграл ралли Финляндии в классе WRC 2.

«Нам с Ярославом выпала невероятная возможность примкнуть в 2020 году к команде, выигравшей чемпионат мира. Отрадно видеть их мотивацию и чувствовать, как они поддерживают нас в этой программе WRC 2.

Работа с заводской командой – это новый шаг в моей карьере, и я убеждён, что в будущем смогу покорить вместе с Hyundai Motorsport новые высоты. Я твёрдо намерен добиться с этой командой наилучших результатов», — цитирует Грязина его пресс-служба.