«Рено» покажет новую машину Формулы-1 в один день с «Ред Булл»

В «Рено» объявили, что презентация машины, на которой гонщики команды будут выступать в сезоне-2020, состоится 12 февраля. Напомним, в 2020 году призовыми пилотами «Рено» будут австралийский пилот Даниэль Риккардо, пришедший в коллектив из «Ред Булл» в 2019 году, и французский спортсмен Эстебан Окон, который в минувшем году был резервным гонщиком «Мерседеса».

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, отстав от «Макларена» на 54 очка.

Формула-1. Презентации команд перед сезоном-2020

11 февраля — «Феррари»

12 февраля — «Рено», «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля — «Макларен»

14 февраля — «Альфа Таури» (официально не подтверждено)

19 февраля — «Хаас» (официально не подтверждено).

