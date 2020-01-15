Марко: Гасли в «Торо Россо» расцвёл, в отличие от Квята, который сломался

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилотах младшей команды концерна «Альфа Таури» Данииле Квяте и Пьере Гасли.



«Мне кажется, часть вины Пьер должен взять на себя. Он пришёл в «Ред Булл» и видел перед собой только одну цель – Ферстаппена. Больше никого. Если бы он с самого начала принял, что Макс пока быстрее, если бы постепенно старался к нему приблизиться… Но он пробовал менять стиль, пытался сократить отставание в каких-то определённых областях, что-то менять, пытаться атаковать сильнее – и это привело к полному провалу. Однако его возвращение в составе «Торо Россо» получилось потрясающим!



В такие моменты ты понимаешь, насколько важна психология. Если бы я сказал, что ожидал от него такого возвращения, я бы солгал. Но, в отличие от того же Квята, который полностью сломался, Гасли просто расцвёл. К счастью для него самого и для нас тоже. Я думаю, он усвоил урок, сделал верные выводы из этих шести месяцев в «Ред Булл». Полагаю, он может очень многого добиться в будущем.



Достаточно ли Квят силён, чтобы однажды перейти в «Ред Булл»? Да, я думаю, что это так. Ему всё ещё надо прибавить в стабильности, но он очень сильно провёл последнюю гонку в Абу-Даби. Подиум в Хоккенхайме – это тоже здорово, но если говорить о времени на круге и о том, как он работал с шинами, то гонка в Абу-Даби была его лучшей в сезоне», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport Россия.