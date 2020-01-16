Уильямс: Ниссани — настоящий командный игрок

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировала подписание контракта тест-пилота с израильтянином Роем Ниссани.



«Наша команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуться на нужный уровень. Поэтому нам нужны пилоты, которые понимают, что происходит. Нет никакого смысла сажать за руль болида пилота, если вы не уверены, что он сделает свою работу хорошо, учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся.



Разумеется, мы будем приглашать к себе тех пилотов, которые понимают, как развивать болид, и Рой Ниссани показал свои умения на прошлогодних тестах в Абу-Даби. Он делал то, о чём мы его просили. Некоторые пилоты, оказавшись впервые за рулём болида Формулы-1, думают, что это их шанс показать, на что они способны. Рой же прилежно выполнял поставленную задачу. Он настоящий командный игрок, и это стоит оценивать», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport.