Кинтанилья отыграл у лидирующего Брабека 12 минут на предпоследнем этапе «Дакара»

Чилийский мотогонщик Пабло Кинтанилья показал лучший результат на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второе место на спецучастке занял Маттиас Валькнер, уступивший всего 9 секунд, а замкнул тройку Лусиано Бенавидес, отставший почти на три минуты.
Лидер класса мотоциклов Рикки Брабек замкнул топ-10, отстав от Кинтанильи на 11 минут 48 секунд. Вследствие этого общий отрыв Брабека от чилийца сократился до 13 минут 56 секунд. Третьим с отставанием в 22 минуты 34 секунды от лидера идёт Тоби Прайс.
«Дакар»-2020. Мотоциклы. 11-й СУ
1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 4:09.22
2. Маттиас Валькнер (KTM) — +0.09
3. Лусиано Бенавидес (KTM) — +2.48
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +2.53
5. Тоби Прайс (KTM) — +5.49.
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 11-го СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 38:33.28
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +13.56
3. Тоби Прайс (KTM) — +22.34
4. Маттиас Валькнер (KTM) — +29.53
5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +30.09.
- 16 января 2020
-
11:55
-
11:21
-
10:46
-
09:50
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56
-
19:28
-
18:08
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
15:12
-
15:01
-
14:56
-
13:34
-
12:37
-
12:24
-
12:15
-
12:05
-
11:57
-
11:36
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
08:37
-
00:42
- 14 января 2020
-
23:48
-
22:54
-
22:43
-
22:31
-
22:12