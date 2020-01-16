Кинтанилья отыграл у лидирующего Брабека 12 минут на предпоследнем этапе «Дакара»

Чилийский мотогонщик Пабло Кинтанилья показал лучший результат на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второе место на спецучастке занял Маттиас Валькнер, уступивший всего 9 секунд, а замкнул тройку Лусиано Бенавидес, отставший почти на три минуты.

Лидер класса мотоциклов Рикки Брабек замкнул топ-10, отстав от Кинтанильи на 11 минут 48 секунд. Вследствие этого общий отрыв Брабека от чилийца сократился до 13 минут 56 секунд. Третьим с отставанием в 22 минуты 34 секунды от лидера идёт Тоби Прайс.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. 11-й СУ

1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 4:09.22

2. Маттиас Валькнер (KTM) — +0.09

3. Лусиано Бенавидес (KTM) — +2.48

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +2.53

5. Тоби Прайс (KTM) — +5.49.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 11-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 38:33.28

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +13.56

3. Тоби Прайс (KTM) — +22.34

4. Маттиас Валькнер (KTM) — +29.53

5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +30.09.