Русинов прокомментировал победу G-Drive Racing в Австралии

Пилот и менеджер команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал победу своего экипажа на втором этапе Азиатской серии Ле-Ман в австралийском Тайлем-Бенде. Экипаж Романа Русинова, Леонарда Хогенбома и Джеймса Френча начал борьбу с третьей позиции, но уже вскоре после начала четырёхчасового марафона прототип Aurus 01 переместился на второе место, а к середине дистанции пилоты G-Drive Racing захватили лидерство.
«Прекрасная работа всей команды G-Drive Racing на этапе в Австралии! Пилотировать наш прототип Aurus на такой захватывающей трассе было одно удовольствие. Но гонка была сложной, прежде всего из-за сильного износа шин. Однако мы были быстры на протяжении всей дистанции, наша стратегия оказалась абсолютно правильной, и в итоге это позволило одержать блестящую победу», — приводит слова Русинова пресс-служба G-Drive Racing.
Третий этап Азиатской серии Ле-Ман пройдёт 15 февраля в малайзийском Куала-Лумпуре на автодроме «Сепанг», где у G-Drive Racing будет возможность досрочно завоевать чемпионский титул.
Фото: G-Drive Racing
- 16 января 2020
-
18:23
-
17:58
-
17:06
-
16:21
-
15:39
-
14:18
-
13:34
-
13:33
-
12:56
-
11:55
-
11:21
-
10:46
-
09:50
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56
-
19:28
-
18:08
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
15:12
-
15:01
-
14:56
-
13:34
-
12:37
-
12:24
-
12:15
-
12:05
-
11:57
-
11:36
-
10:27