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Русинов прокомментировал победу G-Drive Racing в Австралии

Русинов прокомментировал победу G-Drive Racing в Австралии
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Пилот и менеджер команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал победу своего экипажа на втором этапе Азиатской серии Ле-Ман в австралийском Тайлем-Бенде. Экипаж Романа Русинова, Леонарда Хогенбома и Джеймса Френча начал борьбу с третьей позиции, но уже вскоре после начала четырёхчасового марафона прототип Aurus 01 переместился на второе место, а к середине дистанции пилоты G-Drive Racing захватили лидерство.

«Прекрасная работа всей команды G-Drive Racing на этапе в Австралии! Пилотировать наш прототип Aurus на такой захватывающей трассе было одно удовольствие. Но гонка была сложной, прежде всего из-за сильного износа шин. Однако мы были быстры на протяжении всей дистанции, наша стратегия оказалась абсолютно правильной, и в итоге это позволило одержать блестящую победу», — приводит слова Русинова пресс-служба G-Drive Racing.

Третий этап Азиатской серии Ле-Ман пройдёт 15 февраля в малайзийском Куала-Лумпуре на автодроме «Сепанг», где у G-Drive Racing будет возможность досрочно завоевать чемпионский титул.

Фото: G-Drive Racing

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