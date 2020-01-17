Чагин прокомментировал победу «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал успешное выступление российского коллектива на ралли «Дакар»-2020. Экипаж Андрея Каргинова выиграл гонку, а трио во главе с Антоном Шибаловым заняло на ралли-марафоне второе место.



«Счастлив, что нам удалось порадовать наших многочисленных болельщиков и партнёров команды. Это была непростая победа, каждый участник команды „КАМАЗ-мастер“ сделал всё, чтобы её добиться. „Дакар“ на Аравийском полуострове порадовал интересными маршрутами и захватывающей борьбой. Искренне поздравляю всех, кто следил за нашим выступлением и помогал готовиться команде к этой сложнейшей гонке!» — приводит слова Чагина пресс-служба «КАМАЗ-мастера».