Нидерландский мотогонщик, попавший в аварию на «Дакаре», всё ещё в тяжёлом состоянии

Медики больницы Эр-Рияда продолжают бороться за жизнь нидерландского мотогонщика Эдвина Стравера, который попал в серьёзную аварию на ралли «Дакар» вчера, 16 января. По словам девушки спортсмена, его состояние по-прежнему крайне тяжёлое.

«Он в плохом состоянии, нам остаётся ждать и наблюдать, как развивается ситуация», — приводит слова девушки RTL Nieuws. Рядом со Стравером находятся также родители, сестра и несколько друзей.

Вчера, 16 января, Стравер не справился с управлением во время преодоления одиннадцатого спецучастка, в результате чего упал. Он был эвакуирован при помощи вертолёта в больницу, где у него диагностировали перелом шейного позвонка. Кроме того, у Стравера на десять минут остановилось сердце. Медики спасли ему жизнь в результате реанимационных мероприятий.