Де Рой пообещал выступить в «Дакаре»-2021
Авто / Дакар 2020 0
Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев опубликовал фотографию с голландским гонщиком Жераром де Роем и подчеркнул, что легендарный участник зачёта грузовиков пообещал выступить в ралли-рейде «Дакар» 2021 года.
«Жерар де Рой пообещал, что примет участие в Дакаре -2021. На этом Дакаре он был в качестве менеджера своей команды», — написал в своём «инстаграме» Эдуард Николаев.
Напомним, де Рой снялся с «Дакара»-2020. Причина снятия де Роя с соревнования — грыжа межпозвоночного диска. Голланюец участвовал в гонке в роли тим-менеджера. При этом никто из коллег Жерара не использовал его новый грузовик с независимой подвеской.
Де Рой дважды победил на «Дакаре» в зачёте грузовиков, в 2012 и 2016 годах.
Читайте также
- 18 января 2020
-
16:09
-
14:38
-
14:35
-
13:05
-
11:50
-
10:52
-
09:36
-
00:26
- 17 января 2020
-
22:56
-
21:27
-
20:50
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:05
-
12:58
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:41
-
10:52
Партнерский контент