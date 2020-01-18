Де Рой пообещал выступить в «Дакаре»-2021

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев опубликовал фотографию с голландским гонщиком Жераром де Роем и подчеркнул, что легендарный участник зачёта грузовиков пообещал выступить в ралли-рейде «Дакар» 2021 года.



«Жерар де Рой пообещал, что примет участие в Дакаре -2021. На этом Дакаре он был в качестве менеджера своей команды», — написал в своём «инстаграме» Эдуард Николаев.

Напомним, де Рой снялся с «Дакара»-2020. Причина снятия де Роя с соревнования — грыжа межпозвоночного диска. Голланюец участвовал в гонке в роли тим-менеджера. При этом никто из коллег Жерара не использовал его новый грузовик с независимой подвеской.



Де Рой дважды победил на «Дакаре» в зачёте грузовиков, в 2012 и 2016 годах.