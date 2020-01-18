Боттас финишировал девятым на Ралли Лапландии
Сегодня, 18 января, в Финляндии завершилась гонка Ралли Лапландии. Вице-чемпион мира Формулы-1 2019 года, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, принимавший участие в ней во второй раз в карьере, показал по итогам арктического ралли девятый результат.
В первый день ралли, 17 января, Боттас неплохо стартовал и после первых спецучастков входил в пятёрку лидеров. Но во время преодоления пятого спецучастка машина Валттери врезалась в дерево. Пилот не пострадал, но потерял много времени и оказался на 22-м месте.
Уже сегодня, 18 января, Боттас отыграл несколько позиций, но включиться в борьбу за общую победу не успел. В итоге пилот финишировал девятым в зачёте. Победителем Ралли Лапландии стал Калле Рованперя.
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